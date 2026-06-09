На ул. Вагоностроительной автомобиль въехал в мопед, пострадал водитель

В Калининграде на улице Вагоностроительной столкнулись автомобиль и мопед, пострадал человек. О ДТП, которое произошло 8 июня в районе 19:40, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Водитель автомобиля пошел на опережение, не соблюдая безопасный боковой интервал, задел мопед. Водитель мототехники получил травмы.
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