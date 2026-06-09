Петербурженка подала в суд на СПА-салон, где с нее сняли нижнее белье

— В ноябре прошлого года Виолетта пришла на массаж. Она переоделась в выданные одноразовые трусы на эластичных резинках и легла на стол. В какой-то момент массажист, не предупредив, снял с нее белье. На вопрос клиентки он ответил: нитки порвались и мешали проводить процедуру, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.