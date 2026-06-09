Атака дронов ВСУ на Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в Херсонской области в результате атаки украинских дронов в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо 9 июня. Еще один мужчина погиб в результате детонации мины.
Глава Херсонской области рассказал в Мах, что в Скадовске мужчина погиб после удара дрона по машине. Еще один мужчина погиб в Великой Кардашинке — в результате взрыва мины.
В результате атаки беспилотников ВСУ на автомобили в Великих Копанях пострадал один мужчина, в Каланчаке — еще двое. Также ранение в результате атаки беспилотника получил мужчина за пределами Великой Лепетихи, информирует губернатор. Получившие ранения мужчины госпитализированы в местные медицинские учреждения.
Всего за сутки противник выпустил по населённым пунктам левобережья не менее 136 беспилотников. Под ударами оказались более двух десятков населённых пунктов региона.