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Атака дронов ВСУ на Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в Херсонской области в результате атаки украинских дронов в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо 9 июня. Еще один мужчина погиб в результате детонации мины.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в Херсонской области в результате атаки украинских дронов в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо 9 июня. Еще один мужчина погиб в результате детонации мины.

Глава Херсонской области рассказал в Мах, что в Скадовске мужчина погиб после удара дрона по машине. Еще один мужчина погиб в Великой Кардашинке — в результате взрыва мины.

В результате атаки беспилотников ВСУ на автомобили в Великих Копанях пострадал один мужчина, в Каланчаке — еще двое. Также ранение в результате атаки беспилотника получил мужчина за пределами Великой Лепетихи, информирует губернатор. Получившие ранения мужчины госпитализированы в местные медицинские учреждения.

Всего за сутки противник выпустил по населённым пунктам левобережья не менее 136 беспилотников. Под ударами оказались более двух десятков населённых пунктов региона.

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