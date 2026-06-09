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За пределы России выдворят 33 нелегальных мигранта, выявленных в Прикамье

Полицейские составили более 400 административных протоколов.

Решение выдворить за пределы страны 33 нелегальных мигранта принято в Прикамье, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2026» помогла выявить в Пермском крае 33 нелегальных мигранта. Приняты решения о их выдворении за пределы страны с запретом снова въезжать на территорию России.

«За первые 7 дней сотрудники полиции составили более 400 административных протоколов за нарушения режима пребывания иностранных граждан и осуществление трудовой деятельности на территории России. Возбуждено 12 уголовных дел», — уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В пермском муниципальном округе был обнаружен хлебобулочный цех, в котором нарушалось миграционное законодательство. Нарушители и работодатель привлечены к административной ответственности.

Напомним, следователи Перми выявили сотрудников вуза, помогавших незаконной миграции. Также в Прикамье осудили иностранца за подделку сертификатов для мигрантов.