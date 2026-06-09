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Схему незаконного вывода денег вскрыли в шоу-бизнесе Беларуси

МИНСК, 9 июн — Sputnik. В прошлом году установлены собственники частной фирмы, которые незаконно выводили деньги из страны, сообщил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов на совместном заседании обеих палат парламента, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Суть схемы заключается в использовании аффилированной компании в России. От ее имени в Беларуси оказывали услуги по предоставлению исполнителей и артистов для концертов в госучреждениях культуры.

Фигуранты в 2022—2024 годах вывели по этой схеме за рубеж более 16 млн белорусских рублей (около 417 млн российских) и сокрыли прибыль на 2,8 млн белорусских рублей (73 млн российских).

Герасимов также сообщил, что всего в минувшем году вскрыто 195 преступлений по уклонению от уплаты налогов.

Кроме схемы в шоу-бизнесе, например, вскрыта и другая группа, которая ввозила в страну медицинские товары от имени иностранной компании. Сумма неуплаченного в бюджет налога на прибыль составила 4,5 млн белорусских рублей.

Кроме того, в 2025 году было свыше 120 фактов выплаты зарплаты «в конвертах».

«Задокументированы случаи выплаты серой зарплаты в отношении более 11 тыс. работников коммерческих организаций», — сказал глава комитета.