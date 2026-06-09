Председателю СК России представят доклад о результатах расследования гибели подростка в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о результатах расследования гибели подростка в Нижегородской области. Об этом сообщается в официальном макс-канале Следственного комитета Российской Федерации.
Напомним, что несчастный случай произошел летом 2025 года. Группа подростков каталась на катамаране с горкой на водоеме эко-парка в поселке Зубаниха. В какой-то момент один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега, но вскоре скрылся под водой. В результате поисков из водоема извлекли тело утонувшего мальчика.
Мать погибшего подростка не согласилась с результатами расследования. По ее словам, на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. Поиски ребенка начались с опозданием и только после ее обращения.
По данному факту завершено расследование уголовного дела. Администратору базы отдыха предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело рассматривается судом.
Напомним, что Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП в Нижнем Новгороде.