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Председателю СК России представят доклад о результатах расследования гибели подростка в Нижегородской области

Трагедия произошла прошлым летом на озере.

Источник: Время

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о результатах расследования гибели подростка в Нижегородской области. Об этом сообщается в официальном макс-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, что несчастный случай произошел летом 2025 года. Группа подростков каталась на катамаране с горкой на водоеме эко-парка в поселке Зубаниха. В какой-то момент один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега, но вскоре скрылся под водой. В результате поисков из водоема извлекли тело утонувшего мальчика.

Мать погибшего подростка не согласилась с результатами расследования. По ее словам, на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. Поиски ребенка начались с опозданием и только после ее обращения.

По данному факту завершено расследование уголовного дела. Администратору базы отдыха предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело рассматривается судом.

Напомним, что Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП в Нижнем Новгороде.