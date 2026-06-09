Председателю СК России представят доклад о результатах расследования гибели подростка в Нижегородской области

Мать погибшего подростка не согласилась с результатами расследования. По ее словам, на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. Поиски ребенка начались с опозданием и только после ее обращения.