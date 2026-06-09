Эксперт Иванников: История пропажи Усольцевых вписывается в азбуку разведчика

Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что история пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге вполне вписывается в азбуку разведчика. Такое мнение он высказал в беседе с News.ru.
Иванников говорит, что семья могла сбежать из страны, чтобы скрыться и запутать следствие, правда, не уточняет, зачем им это было нужно.
Также эксперт считает, что Сергей Усольцев работал на иностранную разведку, а его супруга Ирина была помощницей. Но и тут Иванников не поясняет, как такое возможно, с учетом что подобные версии до сих пор не получили подтверждения.
«Все, что совершали Усольцевы, вписывается в азбуку разведчика, когда нужно тайно покинуть страну», — заключает эксперт.
Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в Красноярском крае 28 сентября прошлого года во время турпохода от поселка Кутурчин. С тех пор о местонахождении семьи ничего не известно.
После исчезновения были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Поиски семьи сейчас продолжаются.
За это время были выдвинуты с десяток версий экспертов, что именно могло произойти с Усольцевыми, и среди версий в том числе был побег. Тем не менее до сих пор СК называет единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.