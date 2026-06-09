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Воронежец 17 раз перевел деньги террористам

Жителя Воронежа задержали за финансирование терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Воронежа задержали сотрудники регионального УФСБ России. 63-летний мужчина оказался причастным к финансированию террористических структур. Его деятельность силовики пресекли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

— Житель Воронежа, через цифровые платформы сознательно совершил 17 переводов средств в адрес организации, признанной в Российской Федерации террористической. Следственное подразделение УФСБ России по Воронежской области возбудило против него уголовное дело за финансирование терроризма. Сейчас он находится под стражей. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий продолжается, — сообщили в УФСБ России по Воронежской области.

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