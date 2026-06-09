Бастрыкин потребовал доклад о гибели подростка в нижегородском эко-парке

Мать погибшего мальчика заявила, что не согласна с ходом расследования. В программе «Кстати», она сообщила, что на пляже отсутствовал контроль за безопасностью, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. По её словам, поиски ребёнка начались с опозданием и только после её обращения.