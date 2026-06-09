Четыре человека погибли при пожаре в производственном ангаре в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили разбор завалов на месте крупного пожара. Спасатели нашли тела четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В Калининском районе Петербурга произошел пожар в производственном ангаре, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огонь повредил инфраструктуру Октябрьской железной дороги в районе Финляндского вокзала.
В ходе разбора завалов найдены четверо погибших: двое под обрушившимся забором и двое внутри ангара. Еще двое мужчин госпитализированы с травмами различной степени тяжести.