Опасную модель калькулятора запретили продавать в Беларуси

Его производит китайская компания «Хойчжоу Чунгъюнь Индастри Девелопмент Ко., Лтд.».
Калькулятор не соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза. В нем превышена допустимая концентрация опасных веществ в однородных (гомогенных) материалах.
Так, концентрация свинца в припоях при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) составила 23,84% в образце № 1 и 45,26% в образце № 2. Превышение составило в 238 и 450 раз соответственно.
Запрет на ввоз в республику и продажу калькулятора в стране действует с 10 июня.
«Черный список» Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары.
Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде. Товар может вновь вернуться в продажу, но для этого производителю нужно устранить нарушения.