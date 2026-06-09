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Опасную модель калькулятора запретили продавать в Беларуси

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Электронный калькулятор торговой марки «deVENTE» модель DD-88812 запретили продавать в Беларуси, он внесен в реестр опасной продукции Госстандарта.

Источник: Sputnik.by

Его производит китайская компания «Хойчжоу Чунгъюнь Индастри Девелопмент Ко., Лтд.».

Калькулятор не соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза. В нем превышена допустимая концентрация опасных веществ в однородных (гомогенных) материалах.

Так, концентрация свинца в припоях при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) составила 23,84% в образце № 1 и 45,26% в образце № 2. Превышение составило в 238 и 450 раз соответственно.

Запрет на ввоз в республику и продажу калькулятора в стране действует с 10 июня.

«Черный список» Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары.

Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде. Товар может вновь вернуться в продажу, но для этого производителю нужно устранить нарушения.