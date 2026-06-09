Петербурженка отсудила у кафе-шавермы по соседству 100 тысяч рублей за запах

В суд обратилась женщина, которая живет в доме на улице Бабушкина, прямо над заведением общепита. По словам женщины, шум из заведения доносился и днем, и ночью, не давая ей нормально отдыхать. Кроме того, в квартиру постоянно проникали пары от жарки и неприятные запахи еды.