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Петербурженка отсудила у кафе-шавермы по соседству 100 тысяч рублей за запах

Женщина жаловалась на шум и неприятные запахи в своей квартире.

Источник: Комсомольская правда

Владельца кафе-шавермы в Невском районе обязали выплатить компенсацию женщине, которой заведение мешает спокойно жить. Она долгое время жаловалась на шум и неприятные запахи в своей квартире.

В суд обратилась женщина, которая живет в доме на улице Бабушкина, прямо над заведением общепита. По словам женщины, шум из заведения доносился и днем, и ночью, не давая ей нормально отдыхать. Кроме того, в квартиру постоянно проникали пары от жарки и неприятные запахи еды.

— Суд изучил материалы дела, были опрошены свидетели, проверены отчеты Роспотребнадзора. Факты нарушения тишины и покоя подтвердились, — пишет 78.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд встал на сторону жительницы и назначил выплату за моральный вред в размере 100 тысяч рублей.