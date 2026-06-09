В Прикамье за неделю проверок выдворят из страны 33 нелегала

Усиление контроля за миграционными потоками позволило выявить 33 нелегала, занятых незаконной трудовой деятельностью. В их отношении приняли решение о выдворении за пределы России. Органы следствия также возбудили 12 уголовных дел. Также внесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию страны.