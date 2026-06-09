В Прикамье за неделю проверок выдворят из страны 33 нелегала

Правоохранительные органы Прикамья приступили к первому этапу комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал 2026». За первую неделю ее проведения полиция составила около 400 административных протоколов за нарушения в сфере миграции.
Усиление контроля за миграционными потоками позволило выявить 33 нелегала, занятых незаконной трудовой деятельностью. В их отношении приняли решение о выдворении за пределы России. Органы следствия также возбудили 12 уголовных дел. Также внесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию страны.
Одна з масштабных операций рейда затронула хлебобулочные цеха. Под проверку попали 54 иностранца. Нарушителей действующего миграционного законодательства и работодателя привлекли к административной ответственности.