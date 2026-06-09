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В Прикамье за неделю проверок выдворят из страны 33 нелегала

На территории региона полиция проводит операцию «Нелегал-2026».

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Прикамья приступили к первому этапу комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал 2026». За первую неделю ее проведения полиция составила около 400 административных протоколов за нарушения в сфере миграции.

Усиление контроля за миграционными потоками позволило выявить 33 нелегала, занятых незаконной трудовой деятельностью. В их отношении приняли решение о выдворении за пределы России. Органы следствия также возбудили 12 уголовных дел. Также внесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию страны.

Одна з масштабных операций рейда затронула хлебобулочные цеха. Под проверку попали 54 иностранца. Нарушителей действующего миграционного законодательства и работодателя привлекли к административной ответственности.