На Кубани в 7-тонной партии слив из Казахстана нашли опасного вредителя

В Краснодарском крае пресекли ввоз крупной партии фруктов, зараженных опасным насекомым. Более 6,9 тонн свежих слив, прибывших из Казахстана, прошли процедуру фитосанитарного обеззараживания после того, как в них был обнаружен западный цветочный трипс.
Лабораторная экспертиза специалистов Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердила наличие в грузе живых имаго западного цветочного трипса. Этот вредитель имеет статус карантинного объекта для стран ЕАЭС: он не только повреждает ткани сельскохозяйственных культур, но и является переносчиком вирусных заболеваний растений. Чтобы не допустить распространения насекомого на территории России, было принято решение о немедленной фумигации всей партии.
Обработка проводилась внутри рефрижератора с использованием препарата на основе фосфида алюминия. Газ фосфин эффективно уничтожает вредителей, проникая даже сквозь упаковку.
«После завершения экспозиции и тщательного проветривания газ полностью улетучивается. На качество, вкус и товарный вид плодоовощной продукции препарат не влияет», — пояснил начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Николай Астанин.
Теперь на партию слив оформят специальный акт в системе «Аргус-Обеззараживание». После этого плоды пройдут повторную проверку в лаборатории. Если специалисты подтвердят, что вредителей больше нет, сливы получат «зеленый свет» на реализацию в российских магазинах.
С начала 2026 года Новороссийский филиал проверил уже более 13 тысяч тонн подкарантинной продукции из Казахстана.