На Кубани в 7-тонной партии слив из Казахстана нашли опасного вредителя

Лабораторная экспертиза специалистов Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердила наличие в грузе живых имаго западного цветочного трипса. Этот вредитель имеет статус карантинного объекта для стран ЕАЭС: он не только повреждает ткани сельскохозяйственных культур, но и является переносчиком вирусных заболеваний растений. Чтобы не допустить распространения насекомого на территории России, было принято решение о немедленной фумигации всей партии.