В Тихорецке мужчина нарисовал свастику сметаной и получил 10 суток ареста

В Тихорецке полицейские задержали 53-летнего мужчину, который стал автором неоднозначного «арт-объекта» во дворе многоквартирного дома. Приезжий из Самарской области, находящийся в городе на обучении по специальности помощника машиниста, решил проявить свои творческие способности весьма специфическим способом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина нарисовал на асфальте нацистскую символику, используя в качестве материала сметану.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент и задержали «художника».
«В отношении мужчины составлен административный протокол, решением суда ему назначено 10 суток ареста», — рассказали в правоохранительных органах.