В Тихорецке мужчина нарисовал свастику сметаной и получил 10 суток ареста

В Тихорецке полицейские задержали 53-летнего мужчину, который стал автором неоднозначного «арт-объекта» во дворе многоквартирного дома. Приезжий из Самарской области, находящийся в городе на обучении по специальности помощника машиниста, решил проявить свои творческие способности весьма специфическим способом.