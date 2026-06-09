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В Тихорецке мужчина нарисовал свастику сметаной и получил 10 суток ареста

Полиция Кубани задержала мужчину, нарисовавшего свастику во дворе многоквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Тихорецке полицейские задержали 53-летнего мужчину, который стал автором неоднозначного «арт-объекта» во дворе многоквартирного дома. Приезжий из Самарской области, находящийся в городе на обучении по специальности помощника машиниста, решил проявить свои творческие способности весьма специфическим способом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина нарисовал на асфальте нацистскую символику, используя в качестве материала сметану.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент и задержали «художника».

«В отношении мужчины составлен административный протокол, решением суда ему назначено 10 суток ареста», — рассказали в правоохранительных органах.