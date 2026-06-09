Переехавшему в Ростовскую область украинцу не изменили приговор за татуировки

Сначала приговор вынесли в Белокалитвинском районном суде Ростовской области. По части 1 статьи 282.4 УК РФ назначили два года колонии-поселения. Это решение поддержали также в апелляционной инстанции. В кассации осужденный настаивал на своей невиновности, но приговор не изменили.