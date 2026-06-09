Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переехавшему в Ростовскую область украинцу не изменили приговор за татуировки

Суд подтвердил вынесенный на Дону приговор по делу о татуировках с нацистской символикой.

Источник: Комсомольская правда

Переехавшему в Ростовскую область уроженцу Украины оставили в силе приговор за татуировки с запрещенной нацистской символикой. Повторно ситуацию рассмотрели в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Во время разбирательства выяснили, что мужчина не скрывал изображения, а также показывал всем желающим коллекцию монет, значков и других атрибутов Третьего рейха. Татуировки и коллекцию выидели и взрослые, и дети.

Сначала приговор вынесли в Белокалитвинском районном суде Ростовской области. По части 1 статьи 282.4 УК РФ назначили два года колонии-поселения. Это решение поддержали также в апелляционной инстанции. В кассации осужденный настаивал на своей невиновности, но приговор не изменили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.