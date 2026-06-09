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В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма несовершеннолетний мопедист без прав насмерть сбил молодую женщину. Проводится проверка, сообщает МВД по Крыму и региональная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.

«Несовершеннолетний водитель мопеда “Альфа”, 2009 года рождения, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода, 1984 года рождения. Пешеход скончался на месте», — проинформировали в МВД.

Сотрудниками полиции проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Будет установлено, как подросток получил доступ к транспортному средству», — отметили в надзорном ведомстве.

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