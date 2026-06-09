В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину

Авария произошла накануне вечером на улице Советской в селе Яркое.
«Несовершеннолетний водитель мопеда “Альфа”, 2009 года рождения, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода, 1984 года рождения. Пешеход скончался на месте», — проинформировали в МВД.
Сотрудниками полиции проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Крыма.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Будет установлено, как подросток получил доступ к транспортному средству», — отметили в надзорном ведомстве.