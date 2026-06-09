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Под Воронежем погиб водитель перевернувшейся «Лады Калина»

На воронежской трассе легковушка вылетела в кювет.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 8 июня в Аннинском районе Воронежской области перевернулась отечественная легковушка.

Авария произошла примерно в 23.40 на 333-м километре автодороги «Р-298». По предварительным данным дорожной полиции, 64-летний водитель автомобиля «Лада Калина» вылетел в кювет, где машина перевернулась. Шофер скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда «скорой».

За 8 июня в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 98 ДТП, в них пострадали 14 человек и двое погибли.

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