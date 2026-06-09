Руководство благотворительного фонда потратило миллионы на себя

Отвечая депутатам, глава КГК добавил, что фигурант уголовного дела, возбужденного в связи с упомянутым фондом, на вопрос о том, зачем он приобрел эти автомобили и квартиры, ответил: ничего такого здесь нет, и законом это не запрещено.