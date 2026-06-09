Руководство благотворительного фонда потратило миллионы на себя

«В результате отдельные фонды вместо выполнения своих благих миссий занимались расхищением пожертвований», — сказал Герасимов.
Он привел в пример фонд «Помощь тяжелобольным детям». Организация собрала 2,1 млн рублей, однако большая часть средств — 2 млн рублей — была потрачена на покупку пяти квартир и 25 автомобилей для личных нужд директора. Глава комитета уточнил, что это не единичный случай.
«Эти примеры наглядно демонстрируют, почему так важно законодательно регулировать эту сферу», — подчеркнул Герасимов.
Отвечая депутатам, глава КГК добавил, что фигурант уголовного дела, возбужденного в связи с упомянутым фондом, на вопрос о том, зачем он приобрел эти автомобили и квартиры, ответил: ничего такого здесь нет, и законом это не запрещено.
«Чем больше мы будем это показывать, тем больше людей, наверное, подумают, а стоит ли тратить всю свою жизнь на тюрьму ради вот этого мимолетного непонятного желания», — резюмировал Герасимов.
Председатель КГК также отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения комитета по установлению четких и прозрачных правил для благотворительной деятельности.