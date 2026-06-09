Под Волгоградом легковушка в лобовую влетела в фуру: трое в больнице

Отметим, судя по опубликованным кадрам, передняя часть отечественного автомобиля оказалась серьёзно искорёжена. Кроме того, повреждены были передние двери и вылетело лобовое стекло. По информации полицейских, девушка, находившаяся за рулём, а также двое пассажиров легковушки были доставлены скорой в больницу.