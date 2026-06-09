В Челябинской области за месяц утонули восемь человек

На водоемах Челябинской области с начала мая погибли уже восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
— Три трагических случая произошли во время купания в необорудованных местах, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели просят южноуральцев не купаться в неположенных местах, не рыбачить без спасательных жилетов, не оставлять без присмотра детей, в особенности, если те не умеют плавать, а кроме того, не злоупотреблять спиртным во время отдыха у воды.
Напомним, накануне вечером в Нязепетровске утонул девятилетний мальчик.
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