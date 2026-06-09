Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области за месяц утонули восемь человек

В МЧС обратились к южноуральцам с просьбой не пить алкоголь на пляжах.

Источник: Комсомольская правда

На водоемах Челябинской области с начала мая погибли уже восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Три трагических случая произошли во время купания в необорудованных местах, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели просят южноуральцев не купаться в неположенных местах, не рыбачить без спасательных жилетов, не оставлять без присмотра детей, в особенности, если те не умеют плавать, а кроме того, не злоупотреблять спиртным во время отдыха у воды.

Напомним, накануне вечером в Нязепетровске утонул девятилетний мальчик.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше