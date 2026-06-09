Генерал ФСБ прокомментировал взрыв в Балашихе

У водителя автомобиля, подорванного в подмосковной Балашихе, не было шансов выжить. Об этом сообщил генерал Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов в разговоре с Lenta.ru. По предварительным данным, мощность сработавшего взрывного устройства составила от 300 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
По мнению Михайлова, бомбу могли заложить ночью в слепой зоне камер видеонаблюдения. Взрывное устройство могли активировать дистанционно или настроить на автоматическую детонацию при запуске двигателя — способ зависел от типа примененного взрывателя.
«Надо исходить из личности водителя. Либо это заказ, либо теракт. Криминалисты разберутся», — заключил эксперт.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва машины в Балашихе, в результате которого погиб мужчина.