Генерал ФСБ прокомментировал взрыв в Балашихе

У водителя автомобиля, подорванного в подмосковной Балашихе, не было шансов выжить. Об этом сообщил генерал Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов в разговоре с Lenta.ru. По предварительным данным, мощность сработавшего взрывного устройства составила от 300 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте.