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Машина и локомотив столкнулись на переезде в Ростове

В Ростове машина выехала на пути прямо перед локомотивом, произошла авария.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на ж/д путях столкнулись машина и маневровый локомотив. Авария случилась сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Инцидент произошел около 10 часов утра в районе станции Ростов-Товарный. Предварительно, водитель автомобиля выехал на переезд прямо перед локомотивом.

— Информация о пострадашвих не поступала. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло, — прокомментировали в СКЖД.

Водителей просят быть предельно осторожными и внимательными при пересечении железнодорожных путей. Нужно строго соблюдать ПДД.

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