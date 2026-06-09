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Бензин стал постепенно появляться в свободной продаже в Крыму

Бензин постепенно возвращается в свободную продажу в Крыму. Об этом сообщают главы администраций крымских городов.

Источник: "Российская газета"

За последние двое суток топливо продавали на АЗС Феодосии, Судака, Армянска. Пока это только бензин марки АИ-92 и на ограниченном числе АЗС. Их адреса заблаговременно сообщают местные администрации. Также бензин различных марок появляется в свободной продаже на небольших АЗС.

В целом у крупных сетевых операторов по-прежнему продолжают действовать ограничения, введенные главой республики: топливо населению отпускают по 20 литров в бак машины по ранее проданным талонам.

Приоритетное право отпуска топлива установлено для служб жизнеобеспечения полуострова.

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