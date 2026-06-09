Бензин стал постепенно появляться в свободной продаже в Крыму

За последние двое суток топливо продавали на АЗС Феодосии, Судака, Армянска. Пока это только бензин марки АИ-92 и на ограниченном числе АЗС. Их адреса заблаговременно сообщают местные администрации. Также бензин различных марок появляется в свободной продаже на небольших АЗС.
В целом у крупных сетевых операторов по-прежнему продолжают действовать ограничения, введенные главой республики: топливо населению отпускают по 20 литров в бак машины по ранее проданным талонам.
Приоритетное право отпуска топлива установлено для служб жизнеобеспечения полуострова.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше