На Кубани арестовали жителя Сызрани за свастику, нарисованную сметаной

Ранее в местных СМИ появились публикации, авторы которых утверждали, что суд в Тихорецке признал виновным за пропаганду нацистской символики 52-летнего уроженца Самарской области и назначил ему 10 суток ареста за то, что во дворе многоквартирного дома он нарисовал сметаной свастику.
«Да, такой факт имел место, сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили и привлекли к ответственности правонарушителя», — сказали в пресс-службе ведомства.
Там также уточнили, что мужчина приехал из Сызрани, учится в Тихорецке на помощника машиниста в Северо-Кавказском учебном центре профессиональных квалификаций.