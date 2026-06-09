На Кубани арестовали жителя Сызрани за свастику, нарисованную сметаной

Ранее в местных СМИ появились публикации, авторы которых утверждали, что суд в Тихорецке признал виновным за пропаганду нацистской символики 52-летнего уроженца Самарской области и назначил ему 10 суток ареста за то, что во дворе многоквартирного дома он нарисовал сметаной свастику.