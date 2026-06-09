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На Кубани арестовали жителя Сызрани за свастику, нарисованную сметаной

КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Суд города Тихорецка Краснодарского края назначил 52-летнему мужчине из Сызрани 10 суток ареста за нарисованную сметаной свастику, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее в местных СМИ появились публикации, авторы которых утверждали, что суд в Тихорецке признал виновным за пропаганду нацистской символики 52-летнего уроженца Самарской области и назначил ему 10 суток ареста за то, что во дворе многоквартирного дома он нарисовал сметаной свастику.

«Да, такой факт имел место, сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили и привлекли к ответственности правонарушителя», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что мужчина приехал из Сызрани, учится в Тихорецке на помощника машиниста в Северо-Кавказском учебном центре профессиональных квалификаций.