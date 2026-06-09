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Из горевшего автосалона в Перми эвакуировали 48 автомобилей

В Перми объявили о завершении ликвидации последствий пожара.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России сообщило о завершении ликвидации последствий пожара автосалона на ул. Героев Хасана в Перми. От времени поступления сообщения о возгорании прошло около семи часов — с 06:40 до 13:31 9 июня.

Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространение огня на большую площадь здания. Из автосалона эвакуировали 48 автомобилей.

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В ликвидации пожара приняли участие 84 человек личного состава и 27 единиц техники, включая от МЧС — 74 человека и 23 единицы техники. Пострадавших на пожаре нет, его причину установит дознаватель МЧС России.

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