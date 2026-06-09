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Как обманутая мошенниками жительница Красноярского края добилась возврата денег

Женщине из села Каратузское помогла прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Обманутая мошенниками жительница Красноярского края сумела — пусть и через несколько лет — вернуть свои деньги. Как ей это удалось, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В 2021 году на женщину из села Каратузское вышли аферисты. Они так ловко «обработали» жертву, что та перевела на их счета больше полутора миллионов рублей.

В конце концов, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако производство приостановили — не смогли установить причастных.

Через некоторое время — после вмешательства прокуратуры — «дропов», на счета которых поступили деньги потерпевшей, все же нашли.

— Чтобы восстановить права женщины, прокуратурой были направлены иски в разные регионы России — о взыскании ущерба, — комментируют в пресс-службе надзорного ведомства.

Судебные приставы возбудили исполнительные производства. В итоге один из ответчиков, 21-летний парень из Саратовской области, добровольно вернул потерпевшей 297 тысяч рублей. После чего исполнительное производство в отношении него было прекращено. А остальные находятся на контроле сотрудников прокуратуры.