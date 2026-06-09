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В Новосибирске пенсионеры задушили 45-летнего сына из-за «аморального поведения»

В Новосибирске правоохранители задержали пожилых супругов, подозреваемых в убийстве 45-летнего сына. Преступление произошло днем 7 июня на территории частного домовладения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске правоохранители задержали пожилых супругов, которых подозревают в убийстве собственного сына. Ему было 45 лет. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Следователи выяснили, что преступление произошло днем 7 июня на территории частного домовладения.

«Родители на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, задушили его», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Задержанным уже предъявили обвинение. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.