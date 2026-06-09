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Под Воронежем легковушка влетела в фургон

На воронежской трассе погиб пассажир влетевшей в фургон легковушки.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло утром 8 июня.

Около 6.50 на 73-м километре автодороги «Воронеж — Луганск вблизи с. Урыв-Покровка», по предварительным данным ГАИ, 54-летний водитель «Рено Логан», двигаясь по обочине, врезался в стоящий «ГАЗ 2834».

В аварии погиб 47-летний пассажир «Рено Логан», водители автомобилей получили травмы, их доставили в больницу.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем погиб водитель перевернувшейся «Лады Калина».

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