В Волгограде СК проверит обстоятельства гибели 26-летнего парня на берегу Волги

По информации экстренных служб, на теле волгоградца найдены следы удушения. В свою очередь, в СУ СК России по региону подтвердили, что труп действительно был обнаружен, добавив, что делать какие-либо выводы преждевременно. По факту гибели в настоящее время организована проверка.