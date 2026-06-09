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В Волгограде СК проверит обстоятельства гибели 26-летнего парня на берегу Волги

В Красноармейском районе Волгограда страшной находкой завершились поиски пропавшего без вести 26-летнего Алексея Б.

В Красноармейском районе Волгограда страшной находкой завершились поиски пропавшего без вести 26-летнего Алексея Б. По данным очевидцев, накануне тело молодого человека было найдено у берега Волги вблизи ТЦ «Арбуз».

По информации экстренных служб, на теле волгоградца найдены следы удушения. В свою очередь, в СУ СК России по региону подтвердили, что труп действительно был обнаружен, добавив, что делать какие-либо выводы преждевременно. По факту гибели в настоящее время организована проверка.

Отметим, о пропаже молодого человека стало известно 4 июня. Поиски Алексея Б. были организованы волонтёрами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По данным добровольцев, Алексей Б. нуждался в медицинской помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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