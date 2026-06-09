В Челябинской области ветер унес женщину с ребенком и собакой через озеро

В Челябинской области экстремальное приключение пережили гости из Екатеринбурга. Женщина приехала отдохнуть на озеро Большие Аллаки с маленькой дочкой и собакой. Мама, девочка и их питомица плавали на сапборде недалеко от берега, когда налетел штормовой ветер. Доска перевернулась, и все ее пассажиры полетели в воду. К счастью, на туристках были спасательные жилеты.