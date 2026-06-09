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В Челябинской области ветер унес женщину с ребенком и собакой через озеро

Южноуральцы после шторма на озере спасли семью из Екатеринбурга.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области экстремальное приключение пережили гости из Екатеринбурга. Женщина приехала отдохнуть на озеро Большие Аллаки с маленькой дочкой и собакой. Мама, девочка и их питомица плавали на сапборде недалеко от берега, когда налетел штормовой ветер. Доска перевернулась, и все ее пассажиры полетели в воду. К счастью, на туристках были спасательные жилеты.

— Пока я затаскивала обратно ребенка и собаку, уплыло весло. Начался сильный ветер, и нас стало относить от берега, — рассказала екатеринбурженка Светлана. — Телефон остался на берегу, а люди не замечали, что мы кричим и машем спасательным жилетом.

Волнами сапборд отнесло на противоположный берег озера.

— Штормовой ветер и дождь переждали, прижавшись к большому камню и укрывшись сапом, — вспоминает Светлана. — Когда непогода закончилась, я закрепила на ветке оранжевый спасательный жилет, чтобы нас заметили.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, на жилет и потерпевших бедствие обратили внимание двое отдыхавших на озере мужчин. Они подплыли на лодке, поделились с мамой и дочкой сухой одеждой, а потом отвезли на свою стоянку и напоили горячим чаем.

Вскоре подоспели спасатели. Они убедились, что женщина и девочка не пострадали, и проводили семью до машины.

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