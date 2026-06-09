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В Хакасии деревянный мост рухнул под тяжестью дорожной техники

Дорожная техника сломала сельский мост в Хакасии.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 июня в селе Бискамжа под тяжестью дорожной техники рухнул деревянный мост через речку Тузахсуг. Заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученков в своих социальных сетях сообщил, что пострадавших нет, однако из-за аварии проезд невозможен к жилым домам на улице Болотной (население — 70 человек).

Попасть в эту часть села сейчас можно только пешком. На месте происшествия работают четыре единицы техники и 11 человек.

Прокуратура уже организовала проверку, в ходе которой даст оценку своевременности мер по содержанию и обслуживанию переправы.

Тем временем мужчина на Ставрополье, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», осквернил братскую могилу советских воинов.