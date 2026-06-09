В Хакасии деревянный мост рухнул под тяжестью дорожной техники

Днем 9 июня в селе Бискамжа под тяжестью дорожной техники рухнул деревянный мост через речку Тузахсуг. Заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученков в своих социальных сетях сообщил, что пострадавших нет, однако из-за аварии проезд невозможен к жилым домам на улице Болотной (население — 70 человек).