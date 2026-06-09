«Собранные деньги потрачены на покупку 5 квартир и 25 авто». КГК обнародовал шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям

По словам главы КГК, отдельные фонды вместо выполнения своих благих миссий занимались расхищением пожертвований. В качестве примера он привел фонд «Помощь тяжелобольным детям» (ранее ситуацию комментировали в Следственном комитете). Указанная организация смогла собрать 2,1 млн рублей, но большая часть средств (2 млн рублей) были потрачены на покупку пяти квартир и 25 автомобилей для личных нужд директора.