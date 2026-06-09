«Собранные деньги потрачены на покупку 5 квартир и 25 авто». КГК обнародовал шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов во время совместного заседания обеих палат белорусского парламента раскрыл шокирующие траты директора благотворительного фонда. Подробности сообщает Sputnik.by.
По словам главы КГК, отдельные фонды вместо выполнения своих благих миссий занимались расхищением пожертвований. В качестве примера он привел фонд «Помощь тяжелобольным детям» (ранее ситуацию комментировали в Следственном комитете). Указанная организация смогла собрать 2,1 млн рублей, но большая часть средств (2 млн рублей) были потрачены на покупку пяти квартир и 25 автомобилей для личных нужд директора.
Вместе с тем фигурант уголовного дела на вопрос о том, зачем купил указанное количество квартир и авто, ответил, что законом это не запрещено.
И это, обратил внимание Василий Герасимов, не единичный случай:
— Эти примеры наглядно демонстрируют, почему так важно законодательно регулировать эту сферу.
Как уточнил председатель Комитета госконтроля, президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения ведомства, касающиеся установления четки и прозрачных правил для благотворительной деятельности.
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