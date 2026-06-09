В Каслях вместо пропавшего мужчины нашли нарколабораторию

В поселке Береговом Каслинского района полицейские отрабатывали пропажу мужчины, но обнаружили подпольное производство мефедрона в его доме. Хозяина нашли мертвым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Жительница Самарской области заявила о пропаже своего 40‑летнего мужа. Оказалось, что незадолго до случившегося он приобрел тот самый частный дом в поселке Береговом.
Прибыв по указанному адресу, оперативники обнаружили в доме оборудованную лабораторию по незаконному производству синтетических наркотиков. В одной из комнат лежал сам хозяин — без признаков жизни, в химическом костюме и респираторе.
Оперативники изъяли более 45 больших канистр с химикатами для наркотиков, колбы, весы и другое оборудование. В жидкости нашли мефедрон в особо крупном размере — больше килограмма.
Выяснилось, что мужчина купил дом в конце марта 2026 года и сразу оборудовал его под нарколабораторию.
Возбуждено уголовное дело. Причина смерти пока неизвестна. По данным экспертов, криминала в смерти нет.