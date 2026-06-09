Волгоградец бросил угнанную «шестерку» из-за закончившегося бензина

Вскоре стражи порядка установили и личность угонщика. На допросе мужчина не стал отпираться и во всем сознался. Он объяснил, что ему срочно понадобилось попасть в Калач-на-Дону по личным делам. Время было позднее, общественный транспорт уже не ходил. Увидев на улице припаркованный автомобиль, он решил «позаимствовать» его. Разбив камнем стекло, угонщик соединил провода под рулевой колонкой, завел двигатель и отправился в путь.