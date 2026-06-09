Челябинские полицейские задержали рецидивиста, ограбившего двух детей

«Это ранее неоднократно судимый местный житель 1985 года рождения. Один из похищенных сотовых телефонов полицейские изъяли в одном из комиссионных магазинов. После проведения следственных действий гаджет будет возвращен законному владельцу», — говорится в комментарии.