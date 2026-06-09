Челябинские полицейские задержали рецидивиста, ограбившего двух детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Отдел полиции «Калининский» обратились родители. Они на улице Университетская набережная неизвестный открыто похитил у их детей сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.
Раскрытие преступления было поставлено на контроль руководства городского УМВД.
При проведении спецмероприятий сотрудники отдела уголовного розыска полиции Челябинска установили личность подозреваемого и его местонахождение.
«Это ранее неоднократно судимый местный житель 1985 года рождения. Один из похищенных сотовых телефонов полицейские изъяли в одном из комиссионных магазинов. После проведения следственных действий гаджет будет возвращен законному владельцу», — говорится в комментарии.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 (грабеж). Мера пресечения фигуранту избирается.