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Челябинцу, постиравшему кота в машинке, грозит три года тюрьмы

От полученных травм животное погибло.

Прокуратура Калининского района передала в суд дело живодера. Челябинец запер двухлетнего мейн-куна в стиральной машине, включил ее, а потом выкинул перепуганного мокрого кота в мороз на балкон. От полученных повреждений животное погибло. Теперь живодеру грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает прокуратура по Челябинской области.

По версии следствия, челябинец решил расправиться с котом, потому что тот вызвал у него неприязнь. Подробнее историю этой нечеловеческой жестокости ИА «Первое областное» писало ранее.

Вернулась жена, нашла питомца в ужасном состоянии и сразу повезла к ветеринару. Врачи насчитали множественные ушибы внутренних органов и болевой шок. Спасти кота не смогли.

Мужчину обвиняют по статье о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трех лет лишения свободы.