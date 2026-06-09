Челябинцу, постиравшему кота в машинке, грозит три года тюрьмы

Прокуратура Калининского района передала в суд дело живодера. Челябинец запер двухлетнего мейн-куна в стиральной машине, включил ее, а потом выкинул перепуганного мокрого кота в мороз на балкон. От полученных повреждений животное погибло. Теперь живодеру грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает прокуратура по Челябинской области.
По версии следствия, челябинец решил расправиться с котом, потому что тот вызвал у него неприязнь. Подробнее историю этой нечеловеческой жестокости ИА «Первое областное» писало ранее.
Вернулась жена, нашла питомца в ужасном состоянии и сразу повезла к ветеринару. Врачи насчитали множественные ушибы внутренних органов и болевой шок. Спасти кота не смогли.
Мужчину обвиняют по статье о жестоком обращении с животными. Ему грозит до трех лет лишения свободы.