Челябинцу, постиравшему кота в машинке, грозит три года тюрьмы

Прокуратура Калининского района передала в суд дело живодера. Челябинец запер двухлетнего мейн-куна в стиральной машине, включил ее, а потом выкинул перепуганного мокрого кота в мороз на балкон. От полученных повреждений животное погибло. Теперь живодеру грозит до 3 лет лишения свободы, сообщает прокуратура по Челябинской области.