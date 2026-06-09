Власти Екатеринбурга предложили забрать бомбоубежища у Росимущества

Депутат гордумы Михаил Вечекинзин предложил передать бомбоубежища в муниципальную собственность. Однако администрация Екатеринбурга не готова платить за ремонт. Как отметила директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Сташкова, нужно чтобы тот, кто являлся собственником и эксплуатировал объект на протяжении многих лет, понес расходы.