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Власти Екатеринбурга предложили забрать бомбоубежища у Росимущества

Власти Екатеринбурга раскритиковали состояние бомбоубежищ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга раскритиковали состояние бомбоубежищ и предложили забрать их у Росимущества. Об этом сообщает «ФедералПресс». Как пояснил на заседании Екатеринбургской городской думы прокурор города Игорь Корелов, Росимущество не отремонтировало федеральные бомбоубежища, не смотря на судебные решения.

— Есть просуженные иски, на федеральный орган возложена обязанность привести в соответствие. Пока ответ от них один — финансирование отсутствует, — сообщил Игорь Корелов.

Он подчеркнул, что к давлению на Росимущество могут подключить судебных приставов.

Депутат гордумы Михаил Вечекинзин предложил передать бомбоубежища в муниципальную собственность. Однако администрация Екатеринбурга не готова платить за ремонт. Как отметила директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Сташкова, нужно чтобы тот, кто являлся собственником и эксплуатировал объект на протяжении многих лет, понес расходы.

При этом городские бомбоубежища и укрытия уже отремонтированы. В этом году завершатся работы в укрытиях на площади Суботников, а также в школах и домах.

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