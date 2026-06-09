Под Волгоградом осудили отца-мотоциклиста, погубившего 7-летнего сына в «пьяном» ДТП

Следствием и судом установлено, что 25 августа 2025 года подсудимый, который управлял мотоциклом марки ИЖ «Планета 5» в состоянии алкогольного опьянения и без прав, не справился с управлением и совершил наезд на столб линии электропередачи. В результате на месте погиб 7-летний сын мотоциклиста, который находился в боковом прицепном устройстве.