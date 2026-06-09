В Екатеринбурге женщина на Geely сбила двух мальчиков, перебегавших дорогу

Два несовершеннолетних пешехода пострадали в дорожной аварии на улице Сахалинская в Екатеринбурге вечером 8 июня. Как установили сотрудники ГИБДД, на мальчиков 8 и 10 лет, перебегавших дорогу в неположенном месте, наехала 41-летняя женщина за рулем Geely coolray.
Детей с различными травмами медики скорой помощи доставили в ДГКБ № 9.
Женщина-водитель прошла процедуру освидетельствования на состояние опьянения — трезва. Сама она пояснила полицейским, что мальчики неожиданно выбежали на проезжую часть перед ее машиной.
По факту ДТП с участием детей проводится проверка.