В Воронежской области иностранец ограбил отказавшую ему женщину

Неизвестный мужчина попытался с ней познакомиться. Услышав отказ, он догнал ее, повалил на землю и силой забрал паспорт, 30 тысяч рублей и мобильный телефон. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого в общежитии в тот момент, когда он собирался покинуть город. Им оказался 27-летний гражданин одной из азиатских республик. Похищенное имущество у него изъяли и вернули владелице. Находящемуся в СИЗО иностранцу в соответствии со статьей 161 УК РФ грозит до семи лет тюрьмы.