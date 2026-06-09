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Таможня пресекла незаконный ввоз товаров на 1,2 млн рублей из России

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза из России более 17 тысяч единиц товаров стоимостью около 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: Sputnik.by

Нарушение выявили сотрудники Оперативной таможни в ходе специальных мероприятий на белорусско-российском направлении.

Как отметили в ведомстве, крупную партию товаров перевозили в багажных отсеках и прицепе рейсового автобуса. Среди них — одежда, обувь, чехлы, сумки, столовые принадлежности и другие изделия, оформленные на физических лиц.

«Никаких документов на транспортировку товаров не было, отсутствовала на них также маркировка контрольными знаками», — говорится в сообщении.

По данным ГТК, товары также не планировали доставить в пункты контроля до передачи получателям, хотя такая процедура является обязательной в соответствии с требованиями указа президента № 297.

По факту выявленных нарушений начаты административные процессы в отношении белорусской компании, которой принадлежит рейсовый автобус.

Максимальное наказание предусматривает штраф до половины стоимости предметов административного правонарушения, добавили в пресс-службе.