Таможня пресекла незаконный ввоз товаров на 1,2 млн рублей из России

Нарушение выявили сотрудники Оперативной таможни в ходе специальных мероприятий на белорусско-российском направлении.
Как отметили в ведомстве, крупную партию товаров перевозили в багажных отсеках и прицепе рейсового автобуса. Среди них — одежда, обувь, чехлы, сумки, столовые принадлежности и другие изделия, оформленные на физических лиц.
«Никаких документов на транспортировку товаров не было, отсутствовала на них также маркировка контрольными знаками», — говорится в сообщении.
По данным ГТК, товары также не планировали доставить в пункты контроля до передачи получателям, хотя такая процедура является обязательной в соответствии с требованиями указа президента № 297.
По факту выявленных нарушений начаты административные процессы в отношении белорусской компании, которой принадлежит рейсовый автобус.
Максимальное наказание предусматривает штраф до половины стоимости предметов административного правонарушения, добавили в пресс-службе.