В Пермском крае спустя 13 лет нашли и осудили напавшего на инкассаторов

Мужчину, который 13 лет назад напал на инкассаторов, нашли и осудили, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следствие установило, что в сентябре 2012 года мужчина вместе с 43-летним подельником в масках с обрезами напали на инкассаторский автомобиль. Один из них выстрелил и ранил охранника в плечо. Поняв, что довести преступление до конца не удастся, нападавшие скрылись. Потенциальная добыча могла составить около 3,6 миллиона рублей.
Личности преступников долгое время не удавалось установить. Однако в 2024 году с помощью современных технологий экспертно-криминалистического центра регионального МВД вышли на след одного из участников. В ноябре 2024 года суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей.
В феврале 2026 года задержали и второго подельника. Суд назначил ему аналогичное наказание. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга осудили Артёма Бучина, который задушил бывшую жену и падчерицу.