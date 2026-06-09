В Пермском крае спустя 13 лет нашли и осудили напавшего на инкассаторов

Следствие установило, что в сентябре 2012 года мужчина вместе с 43-летним подельником в масках с обрезами напали на инкассаторский автомобиль. Один из них выстрелил и ранил охранника в плечо. Поняв, что довести преступление до конца не удастся, нападавшие скрылись. Потенциальная добыча могла составить около 3,6 миллиона рублей.