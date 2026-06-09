Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае спустя 13 лет нашли и осудили напавшего на инкассаторов

Потенциальная добыча могла составить около 3,6 миллиона рублей.

Мужчину, который 13 лет назад напал на инкассаторов, нашли и осудили, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следствие установило, что в сентябре 2012 года мужчина вместе с 43-летним подельником в масках с обрезами напали на инкассаторский автомобиль. Один из них выстрелил и ранил охранника в плечо. Поняв, что довести преступление до конца не удастся, нападавшие скрылись. Потенциальная добыча могла составить около 3,6 миллиона рублей.

Личности преступников долгое время не удавалось установить. Однако в 2024 году с помощью современных технологий экспертно-криминалистического центра регионального МВД вышли на след одного из участников. В ноябре 2024 года суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей.

В феврале 2026 года задержали и второго подельника. Суд назначил ему аналогичное наказание. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга осудили Артёма Бучина, который задушил бывшую жену и падчерицу.