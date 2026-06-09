Балахнинца приговорили к 120 часам обязательных работ за дропперство

Суд признал жителя Балахны виновным в передаче банковской карты другому лицу для совершения мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Летом 2025 года подсудимый перевыпустил свою банковскую карту и передал ее знакомому, предоставив доступ к личному кабинету. За данную махинацию балахнинец получил денежное вознаграждение в размере 10 тысяч 500 рублей.
«Впоследствии иные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обладая неправомерным доступом к банковскому счету подсудимого, осуществили незаконные операции на сумму 49860 рублей», — говорится в сообщении.
Суд признал молодого человека виновным в дропперстве и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.
Напомним, что 17-летнюю жительницу Дзержинска подозревают в дропперстве.