Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балахнинца приговорили к 120 часам обязательных работ за дропперство

Его банковской картой воспользовались мошенники.

Источник: Время

Суд признал жителя Балахны виновным в передаче банковской карты другому лицу для совершения мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Летом 2025 года подсудимый перевыпустил свою банковскую карту и передал ее знакомому, предоставив доступ к личному кабинету. За данную махинацию балахнинец получил денежное вознаграждение в размере 10 тысяч 500 рублей.

«Впоследствии иные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обладая неправомерным доступом к банковскому счету подсудимого, осуществили незаконные операции на сумму 49860 рублей», — говорится в сообщении.

Суд признал молодого человека виновным в дропперстве и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

Напомним, что 17-летнюю жительницу Дзержинска подозревают в дропперстве.