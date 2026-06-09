Несколько рейсов в Екатеринбурге задержаны из-за ограничений в других городах

Из-за позднего прибытия самолетов по причине ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы задержаны два рейса в Сочи авиакомпаний Nordwind (N4−504) и «Уральские авиалинии» (U6−219). Также задерживаются отправления самолетов «Уральских авиалиний» в Калининград (U6−503), Читу (U6−622) и Ташкент (U6−2007). В Душанбе не может вылететь рейс SZ-210 компании Somon Air.