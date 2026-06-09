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Несколько рейсов в Екатеринбурге задержаны из-за ограничений в других городах

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Из-за позднего прибытия самолетов по причине ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы задержаны два рейса в Сочи авиакомпаний Nordwind (N4−504) и «Уральские авиалинии» (U6−219). Также задерживаются отправления самолетов «Уральских авиалиний» в Калининград (U6−503), Читу (U6−622) и Ташкент (U6−2007). В Душанбе не может вылететь рейс SZ-210 компании Somon Air.

На первом этаже Кольцово транспортной прокуратурой организована работа мобильной приемной.

По данным онлайн-табло аэропорта, в Кольцово задерживается еще несколько рейсов «Уральских авиалиний»: в Санкт-Петербург (U6−623), Москву (U6−266), Махачкалу (U6−83) и Душанбе (U6−2753). Ночной рейс в Душанбе U6−2953 был отменен.

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