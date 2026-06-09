Суд в Петербурге запретил ссылки на фильм «Зови меня своим именем» с Тимоти Шаламе

Фанаты известного голливудского актера Тимоти Шаламе остались без его ранней картины «Зови меня своим именем». Этот фильм режиссера Луки Гуаданьино, а также картины «С любовью, Саймон» и «Убей своих любимых» теперь нельзя будет посмотреть. Красногвардейский райсуд в Петербурге рассмотрел иски о том, что на шести интернет-страницах размещены пиратские копии данных фильмов. Экспертиза показала, что в них есть деструктивная идеология. Проще говоря, они отражают повестку ЛГБТ*.