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Суд в Петербурге запретил ссылки на фильм «Зови меня своим именем» с Тимоти Шаламе

В материалах дела сказано, что в кинокартине есть деструктивная идеология.

Источник: Комсомольская правда

Фанаты известного голливудского актера Тимоти Шаламе остались без его ранней картины «Зови меня своим именем». Этот фильм режиссера Луки Гуаданьино, а также картины «С любовью, Саймон» и «Убей своих любимых» теперь нельзя будет посмотреть. Красногвардейский райсуд в Петербурге рассмотрел иски о том, что на шести интернет-страницах размещены пиратские копии данных фильмов. Экспертиза показала, что в них есть деструктивная идеология. Проще говоря, они отражают повестку ЛГБТ*.

— Целями государственной политики в России, согласно указу президента от 09.11.2022, являются сохранение и укрепления традиционных ценностей. Верховный суд России признал международное объединение ЛГБТ* экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ. Поэтому Красногвардейский районный суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести адресам, запрещенной, — передает объединенная пресс-служба судов.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Вскоре доступ к интернет-страницам с фильмами заблокируют.

* — Международное общественное объединение ЛГБТ и его структурные подразделения признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.