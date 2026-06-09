Астраханец похитил у матери погибшего бойца СВО из Волгограда более 6 млн рублей

По данным следствия, с 7 по 29 мая 2026 года злоумышленник через телефонные звонки и переписку в мессенджере ввел женщину в заблуждение. Мошенник давал ей подробные инструкции, в результате чего она сняла все свои сбережения с банковских счетов и передала их курьеру.