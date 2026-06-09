От укусов клещей пострадали более 13,6 тысячи жителей Свердловской области

С начала сезона на Среднем Урале клещи покусали 13,6 тысячи жителей. Эти цифры, как отметили в региональном Роспотребнадзоре, в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя.