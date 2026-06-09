От укусов клещей пострадали более 13,6 тысячи жителей Свердловской области

С начала сезона на Среднем Урале клещи покусали 13,6 тысячи жителей. Эти цифры, как отметили в региональном Роспотребнадзоре, в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя.
Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях, больше всего случаев зарегистрировали в Байкаловском, Североуральском, Слободо-Туринском, Асбестовском, Пышминском, Бисертском, Ивдельском, Тугулымском, Горноуральском, Серовском, Верхотурском, Ирбитском, Талицком, Тавдинском и Алапаевском районах.
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализированы 56 человек, на клещевой боррелиоз — 109 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты исследовали 10 тысяч 755 особей клещей и нашли возбудители клещевого энцефалита в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — в 46,7%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,4% проб и гранулоцитарного анаплазмоза — в 1% проб.