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В Челябинске потушили крупный пожар на крыше здания после удара молнии

В Челябинске на улице Шершнёвской во вторник, 9 июня, произошёл пожар на кровле здания. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать удар молнии. Пострадавших нет. О происшествии рассказали в региональном МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Огонь охватил утеплитель кровли на площади 180 квадратных метров. Тушение осложнялось особенностями конструкции здания. Для доступа к очагам возгорания пожарным пришлось вскрывать кровлю с помощью бензорезательного инструмента и проливать тлеющий утеплитель.

Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. На месте работали 34 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 7 единиц техники.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за электрического разряда после удара молнии в крышу здания. Точные причины происшествия устанавливаются.

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