В Челябинске потушили крупный пожар на крыше здания после удара молнии

Огонь охватил утеплитель кровли на площади 180 квадратных метров. Тушение осложнялось особенностями конструкции здания. Для доступа к очагам возгорания пожарным пришлось вскрывать кровлю с помощью бензорезательного инструмента и проливать тлеющий утеплитель.
Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. На месте работали 34 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 7 единиц техники.
По предварительной информации, пожар мог начаться из-за электрического разряда после удара молнии в крышу здания. Точные причины происшествия устанавливаются.