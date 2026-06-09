В Самаре директор турфирмы присвоил 1,2 млн рублей за билеты

Директор одной из туристических фирм в Самаре обещал клиентам организовать отпуск. Однако, получив деньги, он не покупал билеты и не бронировал отели, а просто присваивал средства. От его действий пострадали 17 человек, которые суммарно лишились 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ ФССП по Самарской области.